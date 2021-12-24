Росатом заявил о намерении собирать у населения старые батарейки

В 2022 году из магазинов могут пропасть контейнеры для сбора бытовых батареек. Как пишет «Коммерсант», Росатом хочет самостоятельно начать собирать старые батарейки у населения. В качестве новой базы для этого рассматриваются отделения «Почты России».

По задумке ФГУП «Федеральный экологический оператор» (ФЭО), с 1 марта 2022 года импортёры не смогут за свой счёт устанавливать контейнеры в магазинах и вывозить их на заводы для переработки. Вместо этого они будут заключать прямой договор с ФЭО на сбор и утилизацию и оплачивать его услуги, пишет газета со ссылкой на протокол совещания ФЭО с участниками рынка в Минприроды РФ.

По словам экспертов, ранее Росатом не проявлял интереса к сбору и переработке бытовых отходов, а названный рынок весьма мал и составляет всего 900 млн рублей в год. При этом представитель ТИАР-Центра Вячеслав Нечаев оценивает создание 38 тысяч пунктов сбора как минимум в 380 млн рублей.

В самом ФЭО газете пояснили, что компании, которые самостоятельно организуют сбор и утилизацию батареек, продолжат свою деятельность, но должны будут представлять информацию в онлайн-систему ФЭО. Что же касается «Почты России», то речь идёт только о возможности перевозки, а не сбора батареек в отделениях. В Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники выступили против монополизации доступа к рынку переработки отходов от батареек, поскольку самостоятельные проекты бизнеса в этом отношении станут нецелесообразны, а производители и импортёры будут вынуждены перейти на выплаты экологического сбора.

Ранее сообщалось, что начало реформы расширенной ответственности производителей (РОП) переносится минимум на несколько месяцев. Госдума рассмотрит соответствующий законопроект в ходе весенней сессии в 2022 году. РОП предполагает утилизацию производителями товаров и упаковки или уплату ими экологического сбора. Новые правила должны были заработать с начала следующего года, однако они получили множество замечаний от бизнеса и профильных ведомств.