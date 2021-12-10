В России перенесли реформу ответственности за утилизацию вредной упаковки

Рассмотрение в Госдуме законопроекта, регулирующего реформу расширенной ответственности производителей (РОП), перенесли на весеннюю сессию 2022 года, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, передаёт РБК. РОП предполагает утилизацию производителями товаров и упаковки или уплату ими экологического сбора. Новые правила должны были заработать с начала следующего года, однако они получили множество замечаний от бизнеса и профильных ведомств.

Новая концепция РОП предполагала утилизацию вредной для окружающей среды упаковки с 2022 года и уплату экологического сбора производителями товаров.

Минприроды подготовило поправки в уже существующие законы об отходах производства и потребления. Но после представленных Минэкономразвития замечаний к этим поправкам сроки начала реформы — 1 января 2022 года — назвали «нереализуемыми» и предложили ввести переходный период. В свою очередь Минсельхоз выступил за перенос реформы до 2025 года. Не согласовали законопроект и в Минпромторге.

К столь скорому началу действий данных требований оказались не готовы и предприниматели. В бизнес-среде попросили предоставить время, чтобы создать инфраструктуру для переработки мусора.

Система расширенной ответственности производителей применяется в России ещё с 2015 года, однако основная часть бизнеса её игнорирует. Как сообщает издание, отчёты об утилизации товаров или упаковки в рамках РОП в 2020 году сдали только 20 тысяч компаний из примерно 4 млн.

О начале действия закона об ответственности предприятий за ликвидацию нанесённого экологического вреда с 1 января 2022 года Абрамченко рассказала в октябре. Она назвала инициативу ключевой в природоохранной сфере и выразила уверенность, что она закрепит принцип «намусорил — убери» в предпринимательской среде.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с нового года в Москве начнёт действовать новая система сбора мусора, которая охватит весь жилой сектор и коммерческие предприятия. По его словам, будут введены единый региональный оператор и единая система подрядчиков, а также единые тарифы.