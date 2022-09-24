Рогозин: наш народ не сотрешь в порошок, только в порох Рогозин опубликовал пост впервые с начала мобилизации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в Telegram свой первый пост после начала мобилизации. Он написал, что российский народ «не сотрешь в порошок, только в порох».

Наш народ не сотрешь в порошок. Его можно стереть только в порох, — указано в записи Рогозина.

В середине июля президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности генерального директора Роскосмоса. Его место занял снятый с поста вице-премьера Юрий Борисов, после отставки которого глава государства упразднил один из вице-премьерских постов.

В Кремле в конце июля отказались раскрывать будущую должность Рогозина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда подчеркнул, что у экс-главы Роскосмоса будет новая работа, а нынешний уход Рогозина с поста не связан с какими-либо претензиями к его работе. Он также добавил, что у президента РФ нет планов по встрече с экс-главой корпорации.