Родителям рассказали, что нельзя делать при купании ребенка в ванне Педиатр Одинаева призвала родителей купать детей без кругов и не набирать полную ванну

Фото: shutterstock

Родителям не стоит использовать специальные круги во время купания младенцев в ванне, а также полностью ее набирать, рассказала NEWS.ru главный внештатный педиатр Минздрава Мособласти Нисо Одинаева. По ее словам, ребенок, играя в таком круге, совершает хаотичные движения, отталкивается ногами от дна, и может запросто перевернуться и уйти под воду, кроме того, купание в круге может привести к травмам шейного отдела.

Например, если ребенок плавает на животике, то шейный отдел его скелета сильно изгибается. Шея новорожденных очень хрупкая, получается, что из-за круга весь вес малыша ложится при купании на нее, что и может в дальнейшем привести к травмам, — добавила Одинаева.

Медик также призвала не оставлять ни на секунду отпрысков без присмотра во время водных процедур.

Не оставляйте ребенка без внимания одного. Ни на секунду. Малыши любят играть в воде, тем более при наличии интересных игрушек. Они красивые, плавают и небольшие по размеру. Важно следить, чтобы они не попали в рот и не перекрыли дыхательные пути ребенка. Также не забудьте убрать стеклянные предметы и все, что может разбиться и рассыпать вокруг опасные осколки, — подчеркнула Одинаева.

Врач посоветовала стелить на дно ванны противоскользящий коврик, чтобы ребенок не упал и не ударился о стенку. Медик отметила, что не стоит наливать ванну доверху — дети должны сидеть по грудь. Кроме того, Одинаева призвала контролировать температуру воды, так как «закаливание и купание — разные вещи».

Предприниматель Анастасия Галан ранее назвала четыре ключевых момента при выборе детской игрушки. Она подчеркнула, что при покупке стоит обратить внимание на упаковку, маркировку, состав и материал, а также габариты. Эксперт добавила, что состав игрушки должен быть максимально понятен и, если часть компонентов вдруг вызвала у покупателя сомнения, лучше узнать дополнительную информацию для уверенности в безопасности товара. Галан рассказала, что краски для самых маленьких детей лучше выбрать на водной основе.