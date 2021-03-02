Родителей школьников предупредили о челлендже с призывами к суициду

https://static.news.ru/photo/53ce9c74-7b64-11eb-b99b-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Департамент образования Москвы инициировал рассылку в школьных чатах информации о появившемся в TikTok челлендже с призывами массового суицида.

Недавно на одном из популярных сервисов действительно появилась информация с призывом подростков к совершению такой акции. Для того чтобы предостеречь родителей, школы направили сообщения в родительские чаты с предупреждением и просьбой уделить особое внимание детям в это период, — сообщили изданию «Подъём» в столичном департаменте образования.

В ведомстве также отметили, что «московские школы регулярно проводят с учащимися и их родителями профилактическую работу, в том числе по выявлению и помощи в решении психологических сложностей».

Как писал NEWS.ru, в социальной сети TikTok журналисты наткнулись на опасное развлечение. Пользователям предлагается выпить четыре десятка неких таблеток и «посмотреть, что будет». Участники челленджа должны записать ролик после выполнения «задания». При этом препарат, который предлагается использовать, в таком количестве может вызвать не только проблемы со здоровьем, но и привести к смерти. Этот челлендж уже мог стать причиной нескольких смертельных случаев среди подростков. Так, 16 февраля в Киевской области от этих таблеток погибла школьница, а на следующий день ещё один случай отравления таблетками произошёл в городе Умань в Черкасской области Украины.

TikTok — это соцсеть, в которой пользователи создают и смотрят короткие видео. Сервис принадлежит пекинской компании ByteDance. Международную версию запустили в 2018 году.