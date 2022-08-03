Обвиняемому в хищении ректору РАНХиГС Владимиру Мау, следователь заменил домашний арест на подписку о невыезде, передает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к следствию. Причины, по которым принято решение смягчить меру пресечения, не уточняются.
Накануне следователь изменил меру пресечения Владимиру Мау на подписку, теперь он может ездить на дачу, — сообщил собеседник агентства.
Источник добавил, что изначально следствие подало в Тверской суд Москвы ходатайство о продлении домашнего ареста Мау, однако теперь его должны снять с рассмотрения.
О задержании Мау и предъявлении ему обвинения стало известно 30 июня. 28 июня Мау вызвали на допрос, 29 июня с его участием проводились следственные действия, в том числе велись обыски. 30 июня ректора РАНХиГС отправили под домашний арест. В Тверском суде Москвы стало известно, что показания против него дала экс-замминистра просвещения Марина Ракова, по делу которой «о мошенничестве в крупном размере» и проходит Мау.
Расследование по делу Раковой ведется с 2021 года по факту возможного хищения средств при реализации госконтрактов в сфере образования в период ее пребывания на посту замглавы Минпросвещения РФ.