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21 июля 2025 в 17:26

Резяпов ответил на публикацию о «боевой фарме» в армии России на СВО

Руководитель «ВР» Резяпов: армия России не использует стимуляторы в зоне СВО

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Бойцы ВС РФ не используют стимуляторы в зоне специальной военной операции, заявил NEWS.ru председатель движения «Ветераны России», доброволец СВО Ильдар Резяпов. Так он прокомментировал информацию в СМИ о том, что солдатам продают различные средства от усталости и стресса. По его словам, бойцы Вооруженных сил России должны сохранять трезвость мышления и концентрацию в условиях боевых действий.

Информация, изложенная в публикации СМИ о том, что солдатам продают различные средства от усталости и стресса, нуждается в уточнениях. На передовой, в условиях постоянного напряжения и угрозы жизни, бойцу необходимо сохранять трезвое мышление, максимальную концентрацию и устойчивость к стрессу. Это несовместимо с употреблением сильнодействующих препаратов, а тем более — с наркотическими веществами. Что касается российской стороны, могу заявить: в подразделениях ВС РФ и добровольческих формированиях нет и не может быть свободного оборота наркотических и сильнодействующих обезболивающих средств, — пояснил Резяпов.

Он отметил, что военнослужащие РФ используют только разрешенные средства, такие как витамины, энергетики и БАДы. По его словам, они помогают поддерживать иммунитет и физическую выносливость.

Наши бойцы, как правило, используют в зоне СВО разрешенные средства: витаминные комплексы, энергетики, иногда БАДы — все это применяется для поддержки иммунитета и тонуса организма, особенно в периоды высокой нагрузки. Все препараты если и применяются, то строго под контролем военных медиков, — резюмировал Резяпов.

Ранее президент России Владимир Путин на оперативном совещании предложил членам Совета безопасности РФ проанализировать и предпринять дополнительные шаги в сфере оборота наркотиков. Он назвал это направление работы одним из самых важных.

Употребление наркотиков вредит здоровью.

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