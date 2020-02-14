https://static.news.ru/photo/fdf883d2-4f27-11ea-9c59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Разработчик лайнера Sukhoi Superjet АО «Гражданские самолёты Сухого» и авиакомпания «Аэрофлот» провели испытание системы надувных трапов для экстренной эвакуации пассажиров. Результаты демонстрировали опасность эксплуатации самолёта.

Тесты проходили 4 и 7 февраля, рассказал бывший конструктор «Сухого» Вадим Лукашевич в своём Facebook.

Результаты оказались настолько плачевными, что были приняты все меры для их сокрытия: два трапа вышли в перевёрнутом виде, один вообще порвался, вышел только один, — подчеркнул он.

В результате выяснилось, что транспортное средство не соответствует нормам лётной годности. Эксперт считает такой дефект критическим.

Все инструкции в спинках пассажирских кресел бесполезны. В данном случае, случись что с этим бортом RA-89028, погибли бы почти все, — заключил он.

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