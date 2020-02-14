Разработчик лайнера Sukhoi Superjet АО «Гражданские самолёты Сухого» и авиакомпания «Аэрофлот» провели испытание системы надувных трапов для экстренной эвакуации пассажиров. Результаты демонстрировали опасность эксплуатации самолёта.
Тесты проходили 4 и 7 февраля,
Результаты оказались настолько плачевными, что были приняты все меры для их сокрытия: два трапа вышли в перевёрнутом виде, один вообще порвался, вышел только один, — подчеркнул он.
В результате выяснилось, что транспортное средство не соответствует нормам лётной годности. Эксперт считает такой дефект критическим.
Все инструкции в спинках пассажирских кресел бесполезны. В данном случае, случись что с этим бортом RA-89028, погибли бы почти все, — заключил он.
Ранее NEWS.ru писал, что SSJ 100 получит новый отечественный двигатель, новое крыло и ряд других агрегатов. По словам гендиректора Объединённой авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря, модернизация будет связана с совершенствованием надёжности воздушного судна, а также с импортозамещением.
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