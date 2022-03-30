«Решили попиариться»: Кураев оценил возможный запрет РПЦ на Украине

В Верховной раде могут вносить не согласованные с правительством предложения, каким и является законопроект против Московского патриархата, сообщил запрещённый в служении протодиакон Андрей Кураев Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Это лишь пиар и хода у такого закона не будет, считает он.

Украинская Рада совсем не похожа на нашу Государственную думу. Если в нашу Госдуму вносится некий проект, то он уже согласован с правительством и, скорее всего, будет принят. В Киеве не так. В данном случае два малоадекватных политика решили попиариться. Я убеждён, что это далеко не пойдёт, есть внятные заявления руководства Украины, что не надо разжигать межрелигиозную рознь, им сейчас не до этого. Это пас для антиукраинской пропаганды, но не более того, — сказал Кураев.

Если же проект утвердят, Московский патриархат потеряет Киев и украинская церковь станет автокефальной, заявил он. А после завершения спецоперации на подконтрольной Киеву территории будут сильны антироссийские настроения, пойдёт давление на священников и затем на епископов.

По мнению Кураева, украинцы будут недовольны тем, что Московский патриарх их не поддержал, в то время как Константинопольский приезжал в лагерь украинских беженцев в Польше.