«Решили попиариться»: Кураев оценил возможный запрет РПЦ на Украине
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
15:36, 30 марта 2022
Андрей КураевФото: akuraev/vk.com
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В Верховной раде могут вносить не согласованные с правительством предложения, каким и является законопроект против Московского патриархата, сообщил запрещённый в служении протодиакон Андрей Кураев Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Это лишь пиар и хода у такого закона не будет, считает он.
Украинская Рада совсем не похожа на нашу Государственную думу. Если в нашу Госдуму вносится некий проект, то он уже согласован с правительством и, скорее всего, будет принят. В Киеве не так. В данном случае два малоадекватных политика решили попиариться. Я убеждён, что это далеко не пойдёт, есть внятные заявления руководства Украины, что не надо разжигать межрелигиозную рознь, им сейчас не до этого. Это пас для антиукраинской пропаганды, но не более того, — сказал Кураев.
Если же проект утвердят, Московский патриархат потеряет Киев и украинская церковь станет автокефальной, заявил он. А после завершения спецоперации на подконтрольной Киеву территории будут сильны антироссийские настроения, пойдёт давление на священников и затем на епископов.
По мнению Кураева, украинцы будут недовольны тем, что Московский патриарх их не поддержал, в то время как Константинопольский приезжал в лагерь украинских беженцев в Польше.
Ранее в Верховную раду Украины был внесён законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви, а также об изъятии её недвижимости и иного имущества. По данным законопроекта, правительство Украины со дня опубликования закона должно «распорядиться объектами недвижимого имущества и движимых вещей», находящихся либо в собственности, либо в аренде или на «других основаниях в распоряжении у организаций», деятельность которых запрещена в рамках данного закона.