На Украине могут запретить РПЦ

В Верховную раду Украины внесён законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви (РПЦ), а также об изъятии недвижимости и иного имущества, сообщило РИА Новости.

Внести изменения в закон Украины «О свободе совести и религиозных организации» <...>: 1) статью 3 дополнить абзацем пятым следующего содержания: «Для охраны общественной безопасности и порядка запрещается деятельность религиозных организаций (объединений), непосредственно или как составные части другой религиозной организации (объединения) входят в структуры (являющиеся частями) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управление) которых находится за пределами Украины в государстве, которое законом признано совершившим военную агрессию против Украины и/или временно оккупировало часть территории Украины», — говорится в сообщении.

В законопроекте также говорится, что правительство Украины со дня опубликования закона должно «распорядиться объектами недвижимого имущества и движимых вещей», находящихся либо в собственности, либо в аренде или на «других основаниях в распоряжении у организаций», деятельность которых запрещена в рамках настоящего закона.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за разглашение данных о перемещениях вооружения и частей ВСУ в период военного положения, об этом сообщается в Telegram-канале Верховной рады. За несанкционированное распространение информации о передвижении международной военной помощи предусмотрено от трёх до пяти лет тюрьмы, а за обнародование данных о перемещениях войск — от пяти до восьми лет тюрьмы.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 10 дней назад заявил, что РПЦ переживает один из самых тяжёлых периодов в новейшей истории. Патриарх также отметил, что русские и украинцы остаются единым народом, «вышедшим из киевской купели крещения».

Протоиерей РПЦ Андрей Ткачёв написал в Telegram-канале, что украинские националисты несут большую угрозу, чем ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По мнению священнослужителя, «фашизация» сознания населения Украины случилась вопреки «православному культурному коду», так как в стране было только «формальное» вероисповедание, и сейчас «радикальные исламисты выглядят детским садом на фоне украинцев». Он призвал задаться вопросом, как среди христианского украинского народа выросло «столько сатанистов, крещёных в детстве».

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам глава государства отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против РФ.