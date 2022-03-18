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Патриарх Кирилл: РПЦ переживает тяжелейшие времена в новейшей истории

14:18, 20 марта 2022
Патриарх Кирилл: РПЦ переживает тяжелейшие времена в новейшей истории
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Русская православная церковь сегодня переживает один из самых тяжёлых периодов в своей новейшей истории, передаёт «Интерфакс-АВН».

Сегодня, когда Церковь наша переживает тяжелейший период, по крайней мере в новейшей истории, когда многие силы пытаются разорвать единое тело нашей Церкви, когда мы знаем о проблемах, трудностях и страданиях людей на украинской земле, мы должны, конечно, как патриарх Тихон, как патриарх Гермоген, как преподобный Сергий, в первую очередь молиться о духовном единстве наследия святого князя Владимира (крестителя Руси — ИФ), — сказал он

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