Патриарх Кирилл: РПЦ переживает тяжелейшие времена в новейшей истории

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Русская православная церковь сегодня переживает один из самых тяжёлых периодов в своей новейшей истории, передаёт «Интерфакс-АВН».
Сегодня, когда Церковь наша переживает тяжелейший период, по крайней мере в новейшей истории, когда многие силы пытаются разорвать единое тело нашей Церкви, когда мы знаем о проблемах, трудностях и страданиях людей на украинской земле, мы должны, конечно, как патриарх Тихон, как патриарх Гермоген, как преподобный Сергий, в первую очередь молиться о духовном единстве наследия святого князя Владимира (крестителя Руси — ИФ), — сказал он