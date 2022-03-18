Патриарх Кирилл: РПЦ переживает тяжелейшие времена в новейшей истории

Правительство России расширило безработным гражданам доступ к социальным контрактам. Согласно подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным постановлению, доход лиц, уволенных после 1 марта, не будет учитываться при оценке дохода семьи для заключения такого контракта, говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

Социальным контрактом называется договор, заключаемый между органами соцзащиты и малоимущей семьёй или гражданином. Благодаря ему можно пройти переобучение, открыть собственное дело, получить поддержку в трудной ситуации. Контракт заключается с гражданами...