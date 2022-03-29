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Зеленский подписал закон о неразглашении данных о перемещении войск

Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за информацию о перемещении войск
11:06, 29 марта 2022
Зеленский подписал закон о неразглашении данных о перемещении войск Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Ukrainian President's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за разглашение данных о перемещениях вооружения и частей ВСУ в период военного положения. Об этом сообщается в Telegram-канале Верховной рады. За несанкционированное распространение информации о передвижении международной военной помощи предусмотрено от трёх до пяти лет тюрьмы, а за обнародование данных о перемещениях войск - от пяти до восьми лет тюрьмы.

26 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон <...> относительно обеспечения противодействия несанкционированному распространению информации о направлении, перемещении вооружения и боеприпасов на Украину, перемещении или размещении Вооружённых сил Украины <...> в условиях военного или чрезвычайного положения, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины ввела уголовную ответственность за распространение информации о движении украинских войск, если эта информация не была опубликована Генштабом ВСУ. Наказание за данное нарушение предусматривает заключение под стражу до 12 лет: максимальная санкция будет применена, если нарушение было совершено по предварительному сговору группой лиц или если информация поступала недружественному Украине государству.

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