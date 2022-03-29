Зеленский подписал закон о неразглашении данных о перемещении войск

Фото: Ukrainian President's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Стамбуле начался очередной раунд переговоров российской и украинской делегаций. Как передаёт РИА Новости со ссылкой на источник, переговоры главы российской делегации Владимира Мединского и представителя украинской стороны — главы парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давида Арахамии — пройдут в формате тет-а-тет.

Двухдневные переговоры проходят во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме. Перед началом переговоров президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поприветствовал участников делегаций. Он заявил, что Украина и Россия — соседи...