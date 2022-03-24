На Украине будут сажать за распространение информации о передвижении ВСУ

Верховная рада Украины ввела уголовную ответственность за распространение информации о движении украинских войск, если эта информация не была опубликована Генштабом ВСУ, заявил в Telegram депутат ВР Алексей Гончаренко. Наказание за данное нарушение предусматривает заключение под стражу до 12 лет.

Кроме того, распространение информации о перемещении оружия, о котором Генеральный штаб Украины публично не сообщал, наказывается тюремным сроком от трёх до пяти лет.

От пяти до восьми лет тюрьмы последует за информацию о движения войск, от восьми до 12 лет — в случае если нарушение было совершено по предварительному сговору группой лиц или если информация поступала недружественному Украине государству.

Уголовный кодекс дополняется статьёй 114-2: несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВС Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершённое в условиях военного или чрезвычайного положения, — сообщил украинский парламентарий.

20 марта срок действия военного положения на Украине был продлён. После 26 марта оно будет действовать ещё 30 суток. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Зеленский.