https://static.news.ru/photo/399594d4-2f02-11ea-88a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рождество в отличие от Нового года никогда не сможет стать главным национальном праздником в России из-за советского прошлого, особенностей православного мировоззрения и не совсем логичного использования религиозного календаря. Такого мнения придерживается религиовед Юрий Табак.

По словам эксперта, в первую очередь в разных частях планеты существует разница между пониманием Рождества — на Западе его воспринимают как радость за рождение спасителя, а на Востоке и в России в праздник вкладывается идея смерти ради спасения человечества.

Во-вторых, в РФ Рождество исторически воспринималось в качестве главного праздника, но за время существования СССР ситуация резко изменилась.

В стране осознанно боролись с религиозными торжествами и духовным сознанием. Из-за того, что Новый год и Рождество идут рядом, было сделано всё, чтобы последнее было забыто. Новый год был сакрализован советской властью. Традиция эта продолжается до сих пор, — рассказал URA.RU Табак.

Ещё одним фактором, который играет против популяризации праздника, является использование Юлианского календаря, на который опирается Русская православная церковь.

Протестанты и католики опираются на Григорианский календарь, там всё логично: 25 декабря — Рождество, а Новый год идёт после и проходит как бы параллельно. В Юлианском календаре всё наоборот — уже во время поста наступает Новый год, во время которого принято выпивать и не ограничивать себя в еде. Потом вдруг через несколько дней празднуется Рождество, — подчеркнул религиовед.

Новый год для многих является одним из главных праздников в году. Кто-то проводит этот день с родными, кто-то — с друзьями. NEWS.ru спросил у молодых европейцев из разных стран и городов, как те привыкли отмечать праздник и какие традиции они соблюдают.