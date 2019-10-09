https://static.news.ru/photo/16151ff0-eaa3-11e9-9e00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Премьер-министр Дмитрий Медведев допустил, что в России может быть разрешена реклама вин отечественного производства.

Глава кабмина заявил, что никогда не считал подобную рекламу предосудительной. Однако при этом отметил, что эта тема требует «аккуратного» отношения.

По словам Медведева, вопрос о возвращении рекламы вин можно будет обсуждать с парламентариями при условии изменения отношения к ней в обществе. Кроме того, прежде чем вносить соответствующие поправки в законодательство, необходимо учитывать политику в сфере здравоохранения и продовольствия.

Премьер добавил, что считает работу отечественных виноделов важной, поскольку она способствует подъёму страны, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что за возврат рекламы вина и пива высказался глава контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин. Выступая на форуме, посвящённом пивоваренной отрасли, он призвал ослабить запреты и ограничения в данном вопросе.