Рейтинг доверия Путину упал до 31%

В июне только 31% россиян назвали президента Владимира Путина среди политиков, которым они больше всего доверяют. В июле этот показатель был на 2 п. п. выше и составлял 33%, следует из опроса, результаты которого опубликованы на сайте Левада-Центра (признан российскими властями иноагентом).
Участников опроса
Также снизился рейтинг одобрения деятельности Путина (участников спрашивали напрямую, одобряют ли они деятельность политика): с 66% в июне до 64% в июле. При этом число людей, которые не одобряют его работу, выросло на 3 п. п. — с 32% до 35%.
Одновременно на 1 п. п. снизился рейтинг одобрения деятельности председателя правительства Михаила Мишустина: он составляет 53%. При этом рейтинг одобрения работы кабмина вырос на 1 п. п. — до 48%.
В целом 47% россиян считают, что страна движется по верному пути (их число за месяц снизилось на 2 п. п.). Неверным путь России назвали 44% опрошенных (на 1 п. п. больше, чем месяц назад).
Ранее исследователи Левада-Центра выяснили, что протестные настроения россиян значительно снизились с января. В начале года 45% россиян считали возможными протесты с политическими требованиями и 43% — протесты с экономическими требованиями, а сейчас так считают 28% и 30% соответственно.