Рейтинг доверия Путину упал до 31%

В июне только 31% россиян назвали президента Владимира Путина среди политиков, которым они больше всего доверяют. В июле этот показатель был на 2 п. п. выше и составлял 33%, следует из опроса, результаты которого опубликованы на сайте Левада-Центра (признан российскими властями иноагентом).

Участников опроса просили назвать политиков, которым они доверяют больше всего, без подсказок. При этом глава государства остаётся лидирующим политиком среди названных респондентами. На втором месте председатель правительства Михаил Мишустин (12%, рост на 1 п. п.), на третьем — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (11%, падение на 1 п. п.).

Также снизился рейтинг одобрения деятельности Путина (участников спрашивали напрямую, одобряют ли они деятельность политика): с 66% в июне до 64% в июле. При этом число людей, которые не одобряют его работу, выросло на 3 п. п. — с 32% до 35%.

Одновременно на 1 п. п. снизился рейтинг одобрения деятельности председателя правительства Михаила Мишустина: он составляет 53%. При этом рейтинг одобрения работы кабмина вырос на 1 п. п. — до 48%.

В целом 47% россиян считают, что страна движется по верному пути (их число за месяц снизилось на 2 п. п.). Неверным путь России назвали 44% опрошенных (на 1 п. п. больше, чем месяц назад).

Ранее исследователи Левада-Центра выяснили, что протестные настроения россиян значительно снизились с января. В начале года 45% россиян считали возможными протесты с политическими требованиями и 43% — протесты с экономическими требованиями, а сейчас так считают 28% и 30% соответственно.