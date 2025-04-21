Когда нужно приготовить что-то действительно полезное, вкусное и красивое, этот рецепт всегда выручает. Рыба получается нежной и ароматной, а овощи сохраняют все витамины.
Ингредиенты на 2 порции:
- 2 стейка лосося (по 150−180 г)
- 1 лимон
- 2 ст. л. оливкового масла
- Пучок свежего укропа
- 1 ч. л. дижонской горчицы
- 200 г брокколи
- 1 кабачок цуккини
- 1 болгарский перец
- Соль, черный перец — по вкусу
Сначала готовим маринад: смешиваем сок половины лимона, оливковое масло, мелко рубленный укроп, горчицу, соль и перец. Рыбу обмазываем половиной маринада и оставляем на 10 минут.
Овощи нарезаем: брокколи разбираем на соцветия, кабачок кружочками, перец полосками. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом, сбрызгиваем оставшимся маринадом. Сверху размещаем стейки лосося.
Запекаем в разогретой до 200°C духовке 12−15 минут. Подаем сразу, украсив дольками лимона и веточками укропа.
Пищевая ценность на порцию:
- Калории: 280 ккал
- Белки: 25 г
- Жиры: 16 г (полезные омега-3)
- Углеводы: 8 г
Это блюдо идеально подходит для правильного питания — в нем много белка, полезных жиров и минимум углеводов. Лосось можно заменить форелью или даже куриной грудкой, если хочется более бюджетный вариант.
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