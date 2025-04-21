Когда нужно приготовить что-то действительно полезное, вкусное и красивое, этот рецепт всегда выручает. Рыба получается нежной и ароматной, а овощи сохраняют все витамины.

Ингредиенты на 2 порции:

  • 2 стейка лосося (по 150−180 г)
  • 1 лимон
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • Пучок свежего укропа
  • 1 ч. л. дижонской горчицы
  • 200 г брокколи
  • 1 кабачок цуккини
  • 1 болгарский перец
  • Соль, черный перец — по вкусу

Сначала готовим маринад: смешиваем сок половины лимона, оливковое масло, мелко рубленный укроп, горчицу, соль и перец. Рыбу обмазываем половиной маринада и оставляем на 10 минут.

Овощи нарезаем: брокколи разбираем на соцветия, кабачок кружочками, перец полосками. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом, сбрызгиваем оставшимся маринадом. Сверху размещаем стейки лосося.

Запекаем в разогретой до 200°C духовке 12−15 минут. Подаем сразу, украсив дольками лимона и веточками укропа.

Пищевая ценность на порцию:

  • Калории: 280 ккал
  • Белки: 25 г
  • Жиры: 16 г (полезные омега-3)
  • Углеводы: 8 г

Это блюдо идеально подходит для правильного питания — в нем много белка, полезных жиров и минимум углеводов. Лосось можно заменить форелью или даже куриной грудкой, если хочется более бюджетный вариант.

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