РБК: студентам не нужны справки для выезда за рубеж РБК: на горячей линии опровергли необходимость справок для студентов, которые выезжают за рубеж

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На горячей линии по вопросам мобилизации опровергли информацию о том, что студентам для выезда за рубеж нужно предоставлять какие либо справки, сообщает РБК со ссылкой на горячую линию 122. Ранее сообщалось, что учащиеся должны представить справку из вуза при выезде за границу.

Студенты государственного вуза дневного отделения, имеющие государственную аккредитацию, не прибывающие в запасе, не подлежат призыву при частичной мобилизации. Указ о мобилизации ограничивает выезд для тех, кто состоит на воинском учете. У нас нет информации о том, что необходимо предоставлять каких-либо справки [студентам государственного вуза дневного отделения], — говоритсяв сообщении.

Оператор горячей линии добавил, что юридически запрета на выезд при частичной мобилизации нет, он действует с момента получения повестки.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в период проведения мобилизации всем военнообязанным гражданам России запрещено уезжать с места жительства. Он отметил, что эту норму регулирует Федеральный закон 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».

Позднее он рассказал, что с ним связался представитель Минобороны и уточнил, что данные правила действуют только в период всеобщей мобилизации. При частичной мобилизации граждане России могут спокойно пересекать границы с другими государствами.