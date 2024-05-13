Разыскиваемый по статье УК Максим Кац «сворачивает» ИП в России RT: блогер Максим Кац решил закрыть ИП в России

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Максим Кац

Блогер Максим Кац (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) решил закрыть ИП в России, сообщает RT. По его данным, такой запрос поступил в Федеральную налоговую службу.

При этом, пишет RT, Кац является директором некоторых проектов, которые уже практически не действуют. В их числе, по информации СМИ, фонд «Городские проекты Ильи Варламова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Максима Каца». Помимо этого, указывают журналисты RT, блогеру принадлежит 45% доли в ООО «Агентство «Городские проекты».

В 2022 году Максима Каца объявили в розыск за публикацию фейков о российской армии. Весной прошлого года блогера заочно арестовали.

Ранее юрист Илья Русяев выразил мнение, что если на певца Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заведут уголовное дело, то его выдача российским властям вполне осуществима. При этом эксперт отметил, что музыкант должен находиться на территории страны, имеющей действующий договор о выдаче с Россией.

Русяев подчеркнул, что Макаревичу может грозить до 20 лет лишения свободы, так как его обещания оказать помощь ВСУ могут подпасть под определение государственной измены. Так он прокомментировал разговор артиста с пранкерами Вованом и Лексусом, позвонившими ему от имени президента Украины Владимира Зеленского.