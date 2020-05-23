Разработчик вакцины от COVID-19 назвал срок начала её производства в России

https://static.news.ru/photo/2704d12c-9cc6-11ea-89fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Производство вакцины от коронавируса планируется начать в конце лета. Такие сроки обозначил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Нам такие сроки ставят исходя из того, что всё-таки приходится делать в условиях пандемии, к концу лета чтобы мы постарались выйти уже на производство, — рассказал он в интервью РИА Новости.

По его словам, сейчас заканчиваются доклинические исследования. Когда вакцина будет зарегистрирована, планируется максимально быстро перейти к её масштабированию, рассказал он. Гинцбург добавил, что испытания на приматах демонстрируют хорошие результаты и по иммуногенности, и по безопасности.

Надеюсь, так мы планируем, к 15 июня получить разрешение и приступить к клиническим изучениям на человеческой популяции, — подытожил он.

Как писал NEWS.ru, ранее Гинцбург сообщил, что от коронавируса в первую очередь нужно прививать граждан из групп риска. По его словам, в эту категорию входят врачи, работающие с инфицированными, и пожилые люди.

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