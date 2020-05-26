Разработаны рекомендации по санитарной безопасности для автотранспорта

https://static.news.ru/photo/13022402-9f84-11ea-b1e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Методические рекомендации по санитарной безопасности автомобильного и городского общественного транспорта в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщает ТАСС, Минтранс рекомендовал водителям измерять температуру перед началом рабочей смены, а также носить маски, перчатки и регулярно использовать антисептические средства. Кроме того, необходимо проводить профилактическую дезинфекцию транспортного средства и следить за состоянием пассажиров в салоне.

При этом пассажирам рекомендуется пользоваться защитными средствами и соблюдать рекомендованную дистанцию. На автовокзалах, у билетных касс и мест ожидания необходима разметка, при этом предписывается минимизация продажи билетов за наличный расчёт, в том числе отказ от продажи билетов в салоне транспортного средства, если оно оборудовано системой автоматизированной оплаты проезда.

Ранее NEWS.ru сообщал, что рассадка зрителей в театрах согласно рекомендациям в шахматном порядке сильно ударит по доходам. В этой связи деятели культуры надеются, что эпидемиологическая ситуация улучшится и санитарные требования будут смягчены, заявила директор Малого театра Тамара Михайлова.