Разработаны рекомендации по санитарной безопасности для автотранспорта

Методические рекомендации по санитарной безопасности автомобильного и городского общественного транспорта в условиях пандемии коронавируса.
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При этом пассажирам рекомендуется пользоваться защитными средствами и соблюдать рекомендованную дистанцию. На автовокзалах, у билетных касс и мест ожидания необходима разметка, при этом предписывается минимизация продажи билетов за наличный расчёт, в том числе отказ от продажи билетов в салоне транспортного средства, если оно оборудовано системой автоматизированной оплаты проезда.
Ранее NEWS.ru сообщал, что рассадка зрителей в театрах согласно рекомендациям в шахматном порядке сильно ударит по доходам. В этой связи деятели культуры надеются, что эпидемиологическая ситуация улучшится и санитарные требования будут смягчены, заявила директор Малого театра Тамара Михайлова.
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