В Малом театре сочли экономически невыгодной шахматную рассадку зрителей

https://static.news.ru/photo/93c590d2-9c15-11ea-a0c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рассадка зрителей в театрах в шахматном порядке сильно ударит по доходам. В этой связи деятели культуры надеются, что эпидемиологическая ситуация улучшится и санитарные требования будут смягчены, заявила директор Малого театра Тамара Михайлова.

При этом, подчеркнула она, не вполне понятно, как на практике осуществлять такой принцип в целом ряде случаев.

Откровенно говоря, я плохо представляю себе рассадку в шахматном порядке — как поступать с супружеской парой или с семьей? — цитирует Михайлову РИА Новости.

Что касается ценовой политики, то, по её словам директора, у Малого театра всегда были самые демократичные цены на билеты и, их повышения не будет.