Культура

В Малом театре сочли экономически невыгодной шахматную рассадку зрителей

13:14, 22 мая 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рассадка зрителей в театрах в шахматном порядке сильно ударит по доходам. В этой связи деятели культуры надеются, что эпидемиологическая ситуация улучшится и санитарные требования будут смягчены, заявила директор Малого театра Тамара Михайлова.

При этом, подчеркнула она, не вполне понятно, как на практике осуществлять такой принцип в целом ряде случаев.

Откровенно говоря, я плохо представляю себе рассадку в шахматном порядке — как поступать с супружеской парой или с семьей?цитирует Михайлову РИА Новости.

Что касается ценовой политики, то, по её словам директора, у Малого театра всегда были самые демократичные цены на билеты и, их повышения не будет.

Ранее, как писал NEWS.ru, министр культуры Ольга Любимова рассказала, как будет организована работа российских музеев и театров после ослабления ограничений по COVID-19. По словам чиновницы, зрителей театральных постановок начнут рассаживать в шахматном порядке, а в музеях появится квота на пространство для одного посетителя.

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