В Малом театре сочли экономически невыгодной шахматную рассадку зрителей

https://static.news.ru/photo/93c590d2-9c15-11ea-a0c8-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Рассадка зрителей в театрах в шахматном порядке сильно ударит по доходам. В этой связи деятели культуры надеются, что эпидемиологическая ситуация улучшится и санитарные требования будут смягчены, заявила директор Малого театра Тамара Михайлова.
При этом, подчеркнула она, не вполне понятно, как на практике осуществлять такой принцип в целом ряде случаев.
Откровенно говоря, я плохо представляю себе рассадку в шахматном порядке — как поступать с супружеской парой или с семьей? — цитирует Михайлову РИА Новости.
Что касается ценовой политики, то, по её словам директора, у Малого театра всегда были самые демократичные цены на билеты и, их повышения не будет.
Ранее, как писал NEWS.ru, министр культуры Ольга Любимова рассказала, как будет организована работа российских музеев и театров после ослабления ограничений по COVID-19. По словам чиновницы, зрителей театральных постановок начнут рассаживать в шахматном порядке, а в музеях появится квота на пространство для одного посетителя.