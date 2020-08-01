Разбивший машину ФСО на Красной площади солдат уволен из армии

https://static.news.ru/photo/04245768-d3f3-11ea-9987-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рядовой срочной службы Никита Ерошенко, разбивший стёкла машины Федеральной службы охраны (ФСО) перед парадом Победы в Москве, досрочно комиссован по состоянию здоровья. Такое решение было принято по результатам психолого-психиатрического обследования.

Сейчас 22-летний солдат-гранатомётчик уже дома, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник в медицинских кругах.

Незадолго до этого военнослужащий одной из воинских частей Московского региона был помещён в специализированный стационар, где и проходил тестирование.

Парад в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне из-за пандемии коронавируса был отложен и вместо 9 мая прошёл на Красной площади в Москве 24 июня. Незадолго до его начала Ерошенко подошёл к машине ФСО и стал прикладом карабина бить по стёклам. Он сразу же был задержан правоохранительными органами.

В последний момент перед шествием войск молодой человек был переведён в резерв — по разным данным, из-за конфликта с сослуживцами или сбивчивого строевого шага. Произошедшее, судя по всему, стало следствием нервного срыва.

Как писал NEWS.ru, уголовное дело в отношении Ерошенко возбуждать не стали.