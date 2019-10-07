https://static.news.ru/photo/8970af5e-e919-11e9-b43d-fa163e074e61_660.jpg Пинхас Гольдшмидт Фото: centralsynagogue.ru

Главный раввин Москвы, президент столичного Совета раввинов Пинхас Гольдшмидт поздравил иудейскую общину с наступающим 8 октября еврейским Днём искупления (Йом Кипур). Священнослужитель призвал прощать людей за неверно сказанные слова.

Изо дня в день мы видим, как чья-то ошибка, не вовремя и неверно сказанное слово становятся поводом травли, которая в итоге может сломать человеку жизнь. Но в мире нет человека, который не совершает ошибок, — цитирует раввина РИА Новости .

По его словам, признание собственных ошибок, а также умение прощать являются первыми шагами к милосердию и мудрости. Если каждый раскается и получит прощение тех, кого задел, то, как полагает Гольдшмидт, «Всевышний примет просьбу человека о прощении».

Мы приближаемся к Йом Кипуру — Дню Искупления — самому святому дню в еврейском календаре. Считается, что в Йом Кипур прощаются грехи, которые человек совершил по отношению к Всевышнему, — объяснил служитель культа.

По его словам, перед Днём искупления «принято анализировать прошедший год и думать о людях, которых мы могли обидеть, которым причинили боль, вред или урон», поскольку «Бог не может просить за другого человека».

В праздник Йом Кипур, всем иудеям, кроме детей до девяти лет, принято более суток воздерживаться от питья и пищи, а также нельзя совершать работы, запрещённые в Шаббат, умываться и носить кожаную обувь.

Как писал News.ru, в мае израильские раввины Хаим Каневский и Гершон Эдельштейн обвинили организаторов музыкального конкурса Евровидение в «осквернении Шаббата».