Расстрелявшая возлюбленного ревнивая москвичка ходила к гадалке

https://static.news.ru/photo/19ac6a88-1176-11eb-9767-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подозреваемая в убийстве своего сожителя 32-летняя жительница столицы Елена С. могла устроить расправу над мужчиной по имени Кирилл, от которого была беременна, из-за ревности.

Журналисты выяснили, что она постоянно закатывала скандалы парню из-за фотографий с другими девушками в соцсетях. Из-за того что Кирилл часто общался с другими представительницами прекрасного пола, Елена даже сходила к гадалке, которая предсказала ей скорую смерть.

Ведунья в итоге оказалась права. Тела Елены и Кирилла нашли 17 октября в квартире дома по улице Привольной. Как сообщил РЕН ТВ, состояние девушки стало усугубляться после похода к гадалке, а её сожитель и родственники даже отвезли девушку в специальное учреждение, где ей выписали сильнодействующие препараты. Примерно тогда же она и начала планировать убийство. Оружие она приобрела в Крыму во время отпуска.

17 октября Кирилл и Елена пришли домой и между ними вновь разгорелся скандал. И снова причиной стала ревность Елены. При этом Кирилл уже не хотел продолжать жить с ней, несмотря на беременность девушки.

Как писал NEWS.ru, в квартире на юго-востоке Москвы были найдены тела парня и девушки. У обоих — огнестрельные ранения.