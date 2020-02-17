https://static.news.ru/photo/fb3730e6-5164-11ea-b9b0-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Серебренников Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мещанский районный суд в Москве перенёс на 13 марта рассмотрение дела «Седьмой студии», одним из фигурантов которого является режиссёр Кирилл Серебренников. Процесс пришлось отложить ввиду отсутствия результатов экспертизы. Об этом судья Олеся Менделеева сообщила в понедельник, 17 февраля.

По её словам, в настоящее время дело с экспертизы не вернулось. Менделеева отметила, что эксперты попросили продлить срок работы, ранее назначенный судом.

Данная экспертиза — одна из основных, третья по счёту экспертиза, которая назначается по делу «Седьмой студии», передаёт RNS.

Дело по статье о мошенничестве (статья 159 УК РФ) на Серебренникова было возбуждено в августе 2017 года. С того же времени он находился под домашним арестом. По версии следствия, были похищены 133 млн рублей, выделенные из госбюджета на реализацию театрального проекта «Платформа» в 2011–2014 годах. Одна из обвиняемых — экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева — призналась в хищениях и дала показания против остальных фигурантов, после чего её дело было выделено в отдельное производство. Остальные обвиняемые свою вину не признали.

Ранее NEWS.ru писал, что адвокаты не видят оснований для третьей экспертизы по делу Серебренникова.