Распыление дезинфицирующих средств оказалось вредным для здоровья

https://static.news.ru/photo/dc39f95a-9857-11ea-8a47-fa163e074e61_660.jpg Фото: McPHOTO/M. Gann/www.imago-i/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о вреде от одного из способов борьбы с коронавирусом.

Как сообщает CNN, речь идёт о распылении дезинфицирующих средств на большой площади в закрытом помещении. Такое применение сильнодействующих средств может повредить глаза, кожу и дыхательную систему.

Распыление или вапоризация определённых химикатов, таких как формальдегид, средств на основе хлора или соединений четвертичного аммония не рекомендуется из-за неблагоприятного влияния на здоровье, — уточнили в организации.

Более того, в ВОЗ считают, что и на улицах не стоит производить распыление дезинфицирующих средств, поскольку из-за смешения с грязью и пылью они перестают быть эффективными.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о важности дезинфекции в метрополитене Москвы. По словам градоначальника, наибольшее внимание следует уделить подвижным составам, станциям и эскалаторам. На данный момент обработка вагонов метрополитена проводится два раза в день. Частота уборок в пассажирской зоне увеличена в 12–15 раз. На станциях установили санитайзеры для обработки рук, писал NEWS.ru.