31 июля телеведущий, актёр, сценарист и телепродюсер Леонид Якубович празднует 75-летний юбилей. Он известен всей стране как художественный руководитель телепрограммы «Поле чудес». Ранее мэтр российского телевидения пожаловался, что за 30 лет работы в капитал-шоу у него сложился образ «бесконечного весельчака», что его не устраивает. Но поделать с этим ничего нельзя.

Время от времени народный артист РФ выступает с заявлениями, которые неоднозначно воспринимаются в обществе. NEWS.ru приводит некоторые из них. В одной из программ «Поле чудес» участница передала Якубовичу кошачий корм...