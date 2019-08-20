https://static.news.ru/photo/ae726060-c360-11e9-92e0-fa163e074e61_660.jpgДарья ДонцоваФото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Пресс-секретарь студии «Союзмультфильм» Марина Малыгина поделилась подробностями о новом детективном сериале студии.
Она отметила, что идея создания мультфильма появилась давно, а сценаристом выбрали Дарью Донцову благодаря её большому опыту написания похожих работ.
Мы предложили поработать вместе, и Дарья согласилась, — рассказала Малыгина телеканалу «360».
«Детективные истории» будут рассчитаны на зрителя от четырёх до семи лет. Первая серия может выйти в октябре 2019 года, а следующие эпизоды будут выпускаться раз в месяц. Первый сезон будет состоять из 26 серий.