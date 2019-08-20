https://static.news.ru/photo/ae726060-c360-11e9-92e0-fa163e074e61_660.jpg Дарья Донцова Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Пресс-секретарь студии «Союзмультфильм» Марина Малыгина поделилась подробностями о новом детективном сериале студии.

Она отметила, что идея создания мультфильма появилась давно, а сценаристом выбрали Дарью Донцову благодаря её большому опыту написания похожих работ.

Мы предложили поработать вместе, и Дарья согласилась, — рассказала Малыгина телеканалу «360» .

«Детективные истории» будут рассчитаны на зрителя от четырёх до семи лет. Первая серия может выйти в октябре 2019 года, а следующие эпизоды будут выпускаться раз в месяц. Первый сезон будет состоять из 26 серий.

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