Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 10:49

Раскрыты новые подробности о деле Долиной

ФСИН: фигурант дела Долиной участвовал в афере после освобождения из колонии

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Дмитрий Леонтьев, осужденный за мошенничество в отношении певицы Ларисы Долиной, участвовал в афере уже после освобождения из колонии, сообщили РИА Новости в пресс-бюро ФСИН России. Там добавили, что мужчина отбывал наказание в Марий Эл за другое преступление.

В период совершения инкриминируемого ему преступления он не находился в местах лишения свободы, — сказали в ведомстве.

По информации правоохранительных органов, Леонтьев, ранее судимый житель Йошкар-Олы, оформил банковскую карту для переводов уже после выхода на свободу. Именно на этот счет Долина, ставшая жертвой телефонных мошенников, перевела средства, полученные от продажи своей квартиры. В августе 2024 года стало известно, что певица систематически переводила деньги мошенникам, убедившим ее в необходимости «защитить» сбережения.

Ранее Долина рассказала, что получила от мошенника скан якобы его паспорта, когда он пытался придать своим действиям максимум правдоподобности. Чтобы убедить артистку в необходимости перевода средств, псевдосотрудник Росфинмониторинга отправил артистке цифровую копию документа, на фотографии которого изображен американский актер Том Холланд, сыгравший «Человека-паука».

Лариса Долина
аферы
фигуранты
мошенники
