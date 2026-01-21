Раскрыто, что связывало задержанного на Гоа маньяка-аниматора с жертвами Друг задержанного на Гоа маньяка-аниматора рассказал, что тот дружил с жертвами

Задержанный на Гоа за убийство женщин 30-летний россиянин дружил со своими предполагаемыми жертвами, рассказал NEWS.ru его старый приятель по имени Юрий. По его словам, интимных отношений между ними никогда не было и поэтому он не мог их приревновать.

Недавно друг рассказал мне, что в Индии он познакомился и подружился с девушками. Никаких любовных отношений между ними никогда не было. Они были просто друзьями. В СМИ пишут, что он приревновал своих жертв. Это полная чушь! Он обычный, очень спокойный и против любого насилия. Конечно, между ними мог произойти конфликт, но в такое он бы никогда не вылился, — заметил друг.

По словам Юрия, одна из девушек учила его друга рисовать, другая занималась с ним йогой. В свою очередь он тоже их чему-то учил.

Ранее сообщалось, что первое убийство на Гоа было совершено 14 января, второе — в пятницу, 16 января. После этого предполагаемого преступника поймали полицейские. Все это время мужчина вел себя неадекватно. Позже молодой человек признался в убийстве третьей женщины, гражданки Индии. Проживающие на Гоа россияне считают, что жертвой стала местная девушка по имени Мридула.