Раскрыт смысл слов Макрона об отсутствии у Запада плана уничтожить Россию Европеист Федоров: верить словам Макрона об отсутствии у Запада плана уничтожить Россию нельзя

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Эммануэль Макрон

Верить словам президента Франции Эммануэля Макрона об отсутствии у Запада плана уничтожить Россию нельзя, так как данное заявление, судя по всему, объясняется «не очень хорошими делами» на Украине для лидера данной страны Владимира Зеленского, рассказал NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института Европы РАН политолог Сергей Фёдоров. Эксперт добавил, что именно поэтому Макрон на фоне «русофобской истерии» в ЕС «сдал назад» и вспомнил о переговорах.

Макрон немного сдал назад, но он говорил, что должен победить Россию, не воюя с ней напрямую. Видимо, счел, что дела на Украине идут не очень хорошо для Киева, поэтому нужны переговоры. Они же с Байденом заявили, что будут поддерживать Украину столько, сколько нужно. Но они видят бесполезность этой помощи, что это может привести эскалации, затягивает конфликт. Поэтому он с Путиным хочет поговорить по ЗАЭС. Понятно, что мы не будем выводить войска, это бессмысленно. Макрон попытается нащупать компромисс, — считает Федоров.

По его словам, между Макроном и Путиным «образовалась, в хорошем смысле, определенная химия», но доверие частично девальвировано публикацией в Сети подробностей переговоров двух президентов.

Посредничество Макрона девальвировано сливанием переговоров с Путиным, что значительно подрывает доверие. Судя по всему, у них образовалась, в хорошем смысле, определенная химия. Надеемся, что часть ее осталась. Франция для нас важная страна, это член Совбеза ООН, ядерная держава, крупный игрок на мировой арене. Нас многое связывает в гуманитарной сфере, — добавил Федоров.

Западные страны не хотят уничтожения РФ вопреки мнению некоторых московских политиков, заявил ранее Макрон в интервью телеканалу CBS. По его словам, французы всегда с уважением относились к российскому народу. Также он добавил, что поддерживает регулярные дискуссии и прямой контакт с Путиным.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что будущая архитектура безопасности в Европе должна включать в том числе и гарантии для России. Он обратил внимание на опасения российского лидера Владимира Путина, что НАТО приблизится к границам РФ. Президент Франции подчеркнул, что Европа также должна учитывать интересы России.

1 декабря Макрон заявил, что планирует поговорить с Путиным «в ближайшие дни», после переговоров с президентом США Джо Байденом. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в графике Путина нет планов по проведению телефонных переговоров с Макроном.