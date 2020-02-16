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Раненный в Приморье леопард будет проходить лечение в Москве. Хищника доставили на самолёте в аэропорт Шереметьево.

Леопарда встретили специалисты Московского зоопарка. В дальнейшем дикой кошке будет проведена операция по удалению доброкачественной опухоли, пишет РЕН ТВ.

Молодой самец был отловлен охотнадзором у границ нацпарка «Земля леопарда» в марте 2019 года в тяжёлом состоянии после того, как его сбил автомобиль.

Животное выходили, оно начало самостоятельно охотиться. Однако специалисты заметили у спасённого хищника хромоту, вызванную атрофией мышц на левой задней лапе. Также из-за тяжёлой травмы лопатки у него образовалась доброкачественная опухоль на спине, которую решено было оперировать в Москве, писал NEWS.ru.