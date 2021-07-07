Ракова рассказала, как подростки переносят прививку «Спутником V»

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, как подростки, принимающие участие в исследовании, переносят прививку от коронавируса вакциной «Спутник V». По её словам, молодые люди 12–17 лет чувствуют себя хорошо, пишет РИА Новости.

Вчера начался процесс первых вакцинаций — 21 человек уже получил первый компонент вакцины, из них 11 — в Детской больнице им. З. А. Башляевой и 10 — в Морозовской детской больнице. За их состоянием следят медики, — сказала она.

Ракова также уточнила, что у двоих подростков немного поднялась температура, однако их здоровью ничего не угрожает. Она добавила, что в целом все ребята чувствуют себя хорошо и не жалуются на какие-либо побочные эффекты.

Ранее в Москве стартовало исследование вакцины от коронавируса «Спутник V» для подростков 12–17 лет. Молодые люди уже начали обследоваться перед введением препарата на базе двух городских больниц. В исследовании участвуют 100 человек.