Работодателям нужно тестировать на COVID-19 по 10% сотрудников в неделю

https://static.news.ru/photo/2c64e986-11e7-11eb-bbfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работодателям необходимо обследовать на коронавирус по 10% сотрудников в неделю для своевременной диагностики заболевания, сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По её словам, также по возможности следует перевести работников на удалённый режим работы.

Она подчеркнула, что из-за ухудшения погоды нужно особо внимательно следить за своим здоровьем, так как резкое похолодание снижает общую сопротивляемость организма и повышает вероятность инфицирования респираторными вирусами.

На сегодняшний день основную часть заболевших, как и весной, составляет работающее население, деятельность которых осуществляется в помещениях, а не на открытом воздухе, дальше идёт распространения в семьях, поэтому соблюдение мер безопасности на рабочем месте является как никогда актуальным, — уточнила Пшеничная.

Специалист посоветовала людям, работающим в офисах, проходить термометрию, использовать маски и дезинфицирующие средства, соблюдать социальную дистанцию, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее заместитель главы Роспотребнадзора Елена Ежлова сообщила, что Россия занимает 105-е место в мире по уровню смертности от коронавирусной инфекции COVID-19.

В России число заболевших за сутки составило 15 982. 5328 ранее заразившихся вылечились, 179 человек скончались.