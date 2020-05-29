Рабочая группа по изменениям в Конституции выслушает социологов

https://static.news.ru/photo/f3a1c70e-a1a2-11ea-9890-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рабочая группа по изменениям в Конституции проведёт заседание в ОП РФ 30 мая.

Об этом ТАСС сообщила директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.

Мы предполагаем послушать социологов с точки зрения того, какова осведомленность населения о поправках в Конституцию, — цитирует её агентство.

Госдума ранее приняла в третьем чтении президентский закон о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков. Ещё одна поправка говорит об обнулении предыдущих президентских сроков после принятия обновлённой Конституции.

Как писал NEWS.ru, Центральная избирательная комиссия утвердила рекомендации Роспотребнадзора по организации голосования по поправкам в Конституцию в условиях распространения коронавирусной инфекции. В частности, ведомство рекомендовало оборудовать площадки для голосования на открытом воздухе, разработать схему передвижения граждан во избежание скопления людей.