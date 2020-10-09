Пытавшаяся продать в Москве младенца женщина хотела купить сапоги

https://static.news.ru/photo/69ec69f0-0a4e-11eb-85a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Дагестана, пытавшаяся продать в Москве своего ребёнка, хотела купить на вырученные деньги сапоги. Об этом в социальной сети сообщает движение «Альтернатива».

Волонтёры связались с женщиной и заявили, что собираются выкупить младенца, чтобы якобы передать цыганам.

Пытались объяснить ей, что ребёнка ждут плохие, опасные условия. Но девушка была непреклонна. Её мало интересовало, что с этим ребёнком дальше произойдёт, — сообщили во «ВКонтакте» представители движения.

По их словам, о желании купить себе новые сапоги после продажи маленькой дочери россиянка упоминала в переписке с сестрой, которая обо всём знала. Активисты добавили, что были не единственными потенциальными покупателями — мать вела переговоры ещё с несколькими людьми.

Ранее стало известно о задержании 25-летней женщины во время получения денег за своего ребёнка. На вид девочке было чуть больше недели. Возбуждено уголовное дело о торговле людьми. Мать признала вину и написала отказную от дочери. Помимо неё у дагестанки есть ещё трое детей. Решается вопрос об их изъятии, уточняет Lenta.ru.

Несколько лет назад полицейским Санкт-Петербурга удалось пресечь продажу ребёнка. Выручить деньги за новорождённого планировала приезжая из Средней Азии. Девушке, которая выставила на продажу младенца, было на тот момент 28 лет. Подставным покупателем выступил сотрудник уголовного розыска. Приезжая получила от него 280 тысяч рублей в обмен на малыша и была задержана по статье «Торговля людьми», писал NEWS.ru.