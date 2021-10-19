Пять причин, почему дешёвая турпутёвка сегодня — явный признак обмана

Пандемия изменила мир, это коснулось и сферы туризма. Эксперты предсказывают подорожание путёвок как на российские, так и на зарубежные курорты. Некоторые специалисты считают, что теперь дешёвых туров уже не будет. Низкие цены могут стать ловушкой для потребителей. NEWS.ru разбирался, что сейчас происходит на туристическом рынке.

Причина 1. На туристическом рынке дефицит

Предложений в сфере туризма сейчас немного. Большинство стран закрыты для туризма, поэтому выбирать практически не из чего, рассказала NEWS.ru тревел-эксперт, основатель агентства семейных путешествий Людмила Чернавская. В открытые для посещения страны летают в десятки раз меньше самолётов, чем до пандемии. Практически исчезли как класс чартерные рейсы, которые раньше позволяли перевозить сотни тысяч отдыхающих в высокий сезон. Санитарные ограничения не разрешают отелям работать в полном объёме, а многие объекты размещения не пережили локдаун и обанкротились. Из-за этого количество предложений ограничено.

Причина 2. Очень высокий спрос на путёвки

Люди очень хотят отдыхать. Засиделись дома, устали от удалёнки. Спрос на путёвки сегодня очень высок. Но с учётом дефицита предложения получить заветные билеты на отдых не так-то просто. Этим летом отели русского юга (Краснодарский край, Крым) были забронированы практически на сто процентов ещё ранней весной, вскочить «в последний вагон» было практически нереально. Частный сектор тоже был занят. Очевидно, что на фоне такого ажиотажа отели и владельцы недвижимости поднимают цены, причём часто безжалостно, сообщает Людмила Чернавская.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Причина 3. Самостоятельный туризм стал редкостью

Если до пандемии поездки дикарём с бронью квартиры были нормой, то сейчас ситуация изменилась. Туристы предпочитают выезжать в составе организованных групп через туроператора, потому что это более безопасно и позволяет хотя бы немного сэкономить. Билеты на регулярные рейсы очень дорогие, скидок почти не бывает. У турагентств же есть доступ к немногочисленным чартерам, которые стоят дешевле. Отели также дают специальные цены в первую очередь на пакетные туры. Турагентства в обязательном порядке обеспечивают страховкой своих туристов, а также инструктируют о правилах въезда и ситуации внутри страны. Кроме того, в случае возникновения форс-мажорной ситуации в стране пребывания организованные туристы всегда могут рассчитывать на вывозной рейс, а индивидуальным путешественникам придётся решать проблемы самим.

Причина 4. Горящих путёвок нет и не будет

До пандемии популярным способом сэкономить на отдыхе были горящие путёвки. Можно было в последний момент отхватить возможность провести неделю в Таиланде или Доминикане по цене Турции и улететь практически в день покупки. Но сейчас это просто невозможно.

Горящие путёвки — это те, которые по каким-то причинам не продались вовремя. Причины может быть две. Первая — туристы отказались в последний момент. Вторая — условия путёвки настолько неудачные, что никто не захотел её покупать, это может быть плохой отель, неудобный полёт с пересадками. В любом случае горящих путёвок сейчас практически не бывает, только если действительно какой-то форс-мажорный вариант, когда туристы заболели перед вылетом. В любом другом случае предложение отправить вас сегодня же отдыхать очень дёшево — это, скорее всего, обман. Людмила Чернавская тревел-эксперт, основатель агентства семейных путешествий тревел-эксперт, основатель агентства семейных путешествий

Причина 5. Мошенники активизировались и придумали новые способы обмана

На рынке туризма мошенничество расцвело пышным цветом, считает эксперт. Если раньше это были классические схемы с фирмами-однодневками, которые исчезали сразу же после сбора денег, то сейчас мошенники работают продвинуто. Очень много обмана происходит онлайн: поддельные сайты не только небольших турагентств, но и больших туроператоров, авиакомпаний и даже РЖД. Туристы торопятся приобрести билеты или забронировать отель по привлекательной цене, скорее вносят данные своей карты, оказываются обманутыми. Деньги списываются, сайт исчезает, а путешествия не случается. Также появилось много аккаунтов в Instagram и каналов в Telegram, которые предлагают забронировать путешествие c переводом денег на карту. Поэтому туристам сейчас нужно быть как никогда внимательными и осторожными при выборе турагентства, не стесняться проверять документы, читать договоры, прислушиваться к отзывам других туристов и своей интуиции, отмечает Людмила Чернавская.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Нельзя терять надежду

Бюджетные туры были, есть и будут, не соглашается в беседе с NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. По-прежнему работает схема: туроператор продал 90% путёвок по стандартной цене, а последние «сбрасывает» в последний момент, чтобы не нести убытки. Никакой опасности в этом нет.

Надо в комплексе оценивать риски, которые могут возникнуть. Сама стоимость тура — это слагаемое комплексное, оно зависит от целого ряда факторов. Например, с крупными операторами иногда обсуждаем вопросы демпинга — продажа товаров и услуг по искусственно заниженным ценам. Кто-то старается за счёт демпинга стать более успешным на рынке. В среде крупных операторов считается, что это нормально. Юрий Барзыкин вице-президент Российского союза туриндустрии вице-президент Российского союза туриндустрии

Низкая цена тура должна насторожить, если до даты вылета ещё много времени — три недели, месяц или два, сообщил в разговоре с NEWS.ru первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович. Так мошенники торгуют на липовых сайтах несуществующими путёвками. Или мелкие туркомпании пытаются продать продукт, который не соответствует заявленному качеству. Например, вместо отеля пять звёзд туриста будет ждать дешёвая гостиница. По словам эксперта, хороший тур всегда стоит недёшево. Если человек видит предложение существенно ниже рыночной стоимости, следует насторожиться.