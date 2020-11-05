Путину рассказали о «виртуальном госпитале« для людей с новым коронавирусом

https://static.news.ru/photo/f33ba086-1f5c-11eb-a6e6-fa163e074e61_660.jpg Работа телемедицинской службы Фото: Денис Гришкин/АГН "Москва"

«Виртуальный госпиталь» создали на базе Тульской областной клинической больницы. Медики в режиме онлайн курируют заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) по всему субъекту, рассказал глава региона Алексей Дюмин во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

И за счёт телемедицины и других каналов связи, когда возникают спорные вопросы, собирается в кратчайшее время консилиум, принимается решение, и если с пациентом ситуация ухудшается, то он в кратчайшие сроки переводится в областную клиническую больницу, — приводит слова руководителя области официальный сайт Кремля.

По информации регионального правительства, «виртуальный госпиталь» позволил снизить уровень смертности и выстроить единый стандарт оказания помощи.

Создаваемую в РФ технологию жидкостного дыхания можно использовать во время лечения заболеваний лёгких, связанных с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), заявил заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований Александр Панфилов. Изначально данная разработка предназначалась для подводников, которым нужно покинуть аварийную субмарину. Она подразумевает заполнение лёгких человека специальным составом, хорошо растворяющим кислород.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в России напряжённая, но находится под контролем, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что сдерживать пандемию удаётся благодаря принятым мерам по мобилизации системы здравоохранения на федеральном и региональном уровнях.

Медики выявили 19 404 новых случая COVID-19 в РФ за сутки. Общее число инфицированных коронавирусом нового типа достигло 1 712 858. Из них умерли 29 509 (292 за минувшие 24 часа), выздоровели 1 279 169 (12 238). На лечении находятся 404 180 граждан с подтверждённым COVID-19, писал NEWS.ru.