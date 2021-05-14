Путин заявил о важности проекта «Российская студенческая весна»

https://static.news.ru/photo/211be874-b5af-11eb-b742-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проект «Российская студенческая весна» способствует реализации талантов молодёжи. Об этом заявил президент Владимир Путин в приветственной телеграмме к участникам всероссийского фестиваля. Текст послания опубликован на сайте Кремля.

XXIX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» в этом году проходит в Нижнем Новгороде.

Отрадно, что ваш многогранный, востребованный проект на протяжении долгого времени объединяет своими важными целями представителей молодого поколения из разных регионов страны, способствует реализации их талантов и возможностей, дружескому общению, — сказал Владимир Путин.

Он также подчеркнул, что программа фестиваля позволяет молодым людям получать практический опыт в творчестве. Президент выразил убеждённость в том, что участники фестиваля проведут это время с пользой и заведут новых друзей.

«Российская студенческая весна» — программа поддержки и развития студенческого творчества. Программа реализуется с 1992 года и включает в себя два международных, 10 всероссийских, девять окружных и 80 региональных мероприятий. С 1998 года имеет статус общероссийского мероприятия. Ежегодно в мероприятиях участвует более 1,5 млн студентов, представляющих свыше 700 университетов и колледжей со всех уголков страны.