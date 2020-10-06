Путин заявил, что почти всё руководство Минобороны привилось от COVID-19

https://static.news.ru/photo/7359ff2c-07e5-11eb-a478-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Почти всё руководство Министерства обороны сделало прививки от коронавируса, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Об этом российский лидер сообщил в ходе встречи с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. В ходе переговоров речь зашла о возможности поставок вакцины от COVID-19 российского производства на Украину.

У нас почти все руководство министерства обороны сделало прививку и других специальных служб, — отметил глава РФ.

Как писал NEWS.ru, ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов на вебинаре «Единой России» с участием региональных отделений партии заявил, что полицейские будут вакцинироваться от коронавируса в приоритетном порядке наряду с педагогами и медиками. По словам Морозова, после вакцинации первоочередной группы будут прививать тех, кто занят в области питания и транспорта.

6 октября в России зафиксировали 11 615 новых случаев коронавируса. Прирост стал максимальным с 11 мая. В общей сложности в РФ заразились более 1,2 млн человек. Жертвами инфекции за время пандемии стали 21,6 тысячи человек, выздоровели 988,5 тысячи. Россия продолжает оставаться на четвёртом месте по уровню заболеваемости COVID-19 в мире после США, Индии и Бразилии.