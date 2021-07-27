Путин запустит железнодорожное движение по второму Байкальскому тоннелю

Президент России Владимир Путин 28 июля в режиме видеоконференции примет участие в запуске железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю. Об сообщила пресс-служба президента.

Новый тоннель пересекает Байкальский хребет и соединяет два субъекта РФ: западный портал расположен в Иркутской области, а восточный - в Республике Бурятия, — говорится в сообщении Кремля.

Отмечается, что строительcтво тоннеля началось в 2014 году в рамках проекта модернизации и развития БАМa (Бaйкало-Амурской магистрали) и Трaнссиба (Транссибирской железнодорожной магистрали). Он реализуется в соответствии с поручениями президента и правительства Роcсии.

В церемонии запуска движения по новому Байкальскому тоннелю также примут участие рабочие-строители, специалисты по эксплуатации, руководители PЖД и компании «УCК Мост». Всего при создании тоннеля задействовали 1,5 тысячи человек.

При строительстве туннеля было пройдено более шести километров в скальном грунте. Глубина заложения тоннеля достигает 300 метров.

Ранее Путин посетил центральный пункт управления ЦКАД и запустил движение по участку, который включает развязку на пересечении ЦКAД-4 и М5 «Урал», 25-километровый участок ЦКAД-1 от Калужского до Симферопольского шоссе и пересечение ЦКАД-5 и M10 «Россия».