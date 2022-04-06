Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Жириновского

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Он заявил, что лидер ЛДПР многое сделал для становления парламентаризма, отечественного законодательства и всегда отстаивал патриотическую позицию. Слова российского президента приведены на сайте Кремля.

С глубоким прискорбием узнал о кончине Владимира Вольфовича Жириновского. Владимир Жириновский был опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом, — сказано в тексте письма.

По мнению Путина, основатель одной из старейших российских партий сделал многое становления и развития российского парламентаризма. Также президент отметил влад Жириновского в отечественное законодательство. Глава страны отметил, что лидер ЛДПР искренне стремился внести вклад в решение важнейших общенациональных задач и всегда отстаивал патриотическую позицию, интересы России.

Ранее стало известно о смерти лидера ЛДПР. Политик скончался на 76-м году жизни. Минздрав России отметил, что врачи до последнего боролись за жизнь Жириновского, оказывая ему всю возможную медицинскую помощь.