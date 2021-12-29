Путин выполнил просьбу жителей Йошкар-Олы в канун Нового года

Первый за полвека прямой поезд Йошкар-Ола — Санкт-Петербург отправился из марийской столицы в город на Неве вечером 28 декабря. В рейс отправились около 120 пассажиров, треть из которых не выйдет по пути следования, а доберётся до Петербурга в канун Нового года, сообщает KP.RU со ссылкой на пресс-службу РЖД.

В первый рейс беспересадочные вагоны (один купейный и два плацкартных) отправились из Йошкар-Олы 28 декабря в 23:50. Запуск сообщения позволит изучить спрос на поездки на этом направлении, — говорится в сообщении.

Полное время в пути составит чуть более 36 часов. В Петербург состав прибудет утром 30 декабря. Сейчас поезд курсирует через день, делая по пути остановки на станциях Арзамас, Нижний Новгород, Иваново, Ярославль, Рыбинск, Бологое и других. Стоимость проезда в плацкарте составляет от 3661 рубля, в купе — от 4478 рублей.

Ранее на прямую железнодорожную связь только с Москвой жители Йошкар-Олы пожаловались во время прямой линии президента России Владимира Путина. Через пять дней после этого составы пошли и в Петербург.

Ранее сообщалось, что арендованные электрички ранних версий, в тамбур которых набивается снег, обновляют в приоритетном порядке. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). В новых поездах, по словам представителей компании, такой проблемы нет.

В пресс-службе добавили, что в собственности компании 239 поездов из 599, это приблизительно 40%. Обновляются же они быстрее, чем списываются арендуемые составы с истекшим сроком службы. А приоритетным направлением для обновления составов в ЦППК назвали Казанское.