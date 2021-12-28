Путин уволил первого замглавы ФСИН

От должности первого замглавы ФСИН освобождён генерал-лейтенант Анатолий Рудый, который занимал этот пост с августа 2020 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 28 декабря.
Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Якунина Анатолия Ивановича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний, — говорится в тексте указа.
Якунин родился 11 февраля 1964 года в селе Кривцово-Плота Должанского района Орловской области. После службы в армии начал службу участковым инспектором в Должанском районном отделе внутренних дел, прошел пусть от рядового сотрудника до руководителя.
Окончил Академию управления МВД России, затем Академию государственной службы при президенте РФ.
В 2005 году был назначен первым заместителем начальника УВД — начальником криминальной милиции УВД по Орловской области, где Якунин работал вместе с Владимиром Колокольцевым, ставшим главой МВД в 2012 году. Тогда они смогли нанести серьезный удар по организованной преступности.
Через три года занял пост первого заместителя начальника ГУВД — начальника криминальной милиции ГУВД по Воронежской области. С 2010 года возглавлял УМВД РФ по Новгородской области, через два года Якунин занял пост начальника главного управления министерства внутренних дел РФ по городу Москве.
Якунин в разные годы возглавлял ГУ МВД РФ по Москве и оперативное управление МВД России, с ноября 2019 года работал помощником директора ФСИН, а с августа 2020 года - заместителем директора.
Ранее правозащитный проект Gulagu.net опубликовал видео с пытками и издевательствами над заключёнными, снятые в областной туберкулёзной больнице № 1 (ОТБ-1) ФСИН в Саратовской области. Правозащитники сообщили, что изнасилования и пытки совершали другие осуждённые (так называемые активисты), действуя по заданию высокопоставленных сотрудников ФСИН и силовых структур. По их словам, пыткам подвергались заключённые, не желающие сотрудничать с администрацией. Эти издевательства курировали не менее пяти сотрудников государственных органов.