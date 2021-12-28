Путин уволил первого замглавы ФСИН

От должности первого замглавы ФСИН освобождён генерал-лейтенант Анатолий Рудый, который занимал этот пост с августа 2020 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 28 декабря.

Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Якунина Анатолия Ивановича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний, — говорится в тексте указа.

Якунин родился 11 февраля 1964 года в селе Кривцово-Плота Должанского района Орловской области. После службы в армии начал службу участковым инспектором в Должанском районном отделе внутренних дел, прошел пусть от рядового сотрудника до руководителя.

Окончил Академию управления МВД России, затем Академию государственной службы при президенте РФ.

В 2005 году был назначен первым заместителем начальника УВД — начальником криминальной милиции УВД по Орловской области, где Якунин работал вместе с Владимиром Колокольцевым, ставшим главой МВД в 2012 году. Тогда они смогли нанести серьезный удар по организованной преступности.

Через три года занял пост первого заместителя начальника ГУВД — начальника криминальной милиции ГУВД по Воронежской области. С 2010 года возглавлял УМВД РФ по Новгородской области, через два года Якунин занял пост начальника главного управления министерства внутренних дел РФ по городу Москве.

Якунин в разные годы возглавлял ГУ МВД РФ по Москве и оперативное управление МВД России, с ноября 2019 года работал помощником директора ФСИН, а с августа 2020 года - заместителем директора.