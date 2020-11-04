Путин увеличил количество штатных сотрудников ФСИН

https://static.news.ru/photo/162ec196-1eb2-11eb-9ae7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Штатная численность сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний увеличится на две единицы.

Президент России Владимир Путин 4 ноября подписал указ, увеличивающий число сотрудников ФСИН. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов. Глава государства распорядился увеличить штатную численность сотрудников уголовно-исполнительной системы ФСИН до 225 285, что на одного человека больше, чем ранее.

Кроме того, указ президента увеличивает штатную численность сотрудников центрального аппарата ФСИН до 749 без учёта охраны и работников, обслуживающих здания. Это также на единицу больше, чем ранее.

Новый указ вносит изменения в правовой акт от 2015 года.

Как сообщал NEWS.ru, в августе Путин уволил заместителя директора ФСИН Владимира Бурыкина, который руководил управлением следственных изоляторов. Причины этого кадрового решения не раскрывались.