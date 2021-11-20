Путин станет добровольцем в испытании назальной вакцины от COVID-19

Президент России Владимир Путин заявил о желании принять участие в испытании назальной формы вакцины от коронавируса. Об этом глава государства рассказал на встрече с заместителем директора центра имени Гамалеи Денисом Логуновым, передаёт ТАСС. Ранее глава государства рассказал, что ревакцинировался «Спутником Лайт».

— Я могу принять участие в этом эксперименте? — Безусловно. Если подпишете согласие. — Договорились, обязательно подпишу, — приводит агентство их диалог.

До этого Путин рассказал, что сделал себе ещё одну прививку — «Спутником Лайт», то есть ревакцинировался. Это уже третья прививка, о которой отчитывается президент РФ.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов у назальной вакцины от COVID-19. Клинические исследования данного препарата (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021) Минздрав разрешил в середине октября.

По его словам, новая вакцина не является полной альтернативой обычной прививке, а станет только дополнением к ней, которое способно обеспечить ещё один барьер на пути инфекции.