Путин снял Васильеву с руководящей должности в РАО
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
16:49, 16 августа 2021
Ольга ВасильеваФото: Russian Government/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS
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Президент России Владимир Путин снял экс-министра просвещения Ольгу Васильеву с должности главы попечительского совета Российской академии образования. Указ об освобождении от должности был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Освободить Васильеву Ольгу Юрьевну от должности председателя попечительского совета федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия образования», — указано в документе.
Васильева занимала пост министра образования и науки в 2016–2018 годах. Председателем попечительского совета РАО она была назначена в марте 2020 года сроком на пять лет. Президентом Российской академии образования Васильева была выбрана 30 июня 2021 года.
Ранее по своей инициативе покинул пост президента Российской академии образования Юрий Зинченко. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.