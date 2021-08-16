Путин снял Васильеву с руководящей должности в РАО

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Месяц после перенесённой простуды организм может тяжелее перенести прививку против коронавируса. Поэтому делать её не рекомендуют, сообщил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с URA.RU.

Может подняться температура из-за того, что пациент не до конца выздоровел. У него будут поствакцинальные нежелательные реакции. Он будет считать, что у него температура из-за прививки, — сказал Болибок. Профессор...