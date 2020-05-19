Путин считает правительство виновным за почасовые надбавки медикам

https://static.news.ru/photo/7d7a8712-99f7-11ea-9939-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин прокомментировал выплаты медикам в зависимости от отработанных часов. Он возложил ответственность за это на правительство.

По его словам, в постановлении не были прописаны ясные и легко контролируемые принципы и способы реализации выплат, передаёт «Политика Сегодня». В этом случае у людей возникало бы меньше вопросов к губернаторам и главврачам.

Если бы в постановлении правительства изначально были бы прописаны ясные, понятные, прозрачные и легко контролируемые принципы и способы доведения этих президентских выплат за работу в особых условиях, тогда было бы меньше вопросов к главврачам, которые и так с утра до ночи работают, и к губернаторам, — подчеркнул политик.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство России постановило выделить регионам средства на стимулирующие выплаты врачам и медперсоналу за работу с заражёнными коронавирусом 12 апреля. До этого оказать поддержку медикам поручил президент Владимир Путин. Врачи, работающие с инфицированными, получают по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсёстры — по 50 тысяч рублей, младший медперсонал — по 25 тысяч рублей в месяц. Предусмотрено, что надбавки будут выплачены в течение трёх месяцев — апреля, мая и июня.

Однако во многих регионах выплаты не были произведены. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство и региональные власти несут персональную ответственность за выплаты, обещанные медикам, борющимся с распространением коронавируса. Он подчеркнул, что президентское поручение считается исполненным только в случае доведения средств до всех получателей.

Накануне глава кабинета министров России Михаил Мишустин назвал выполнение обязательств перед медиками, которые работают в условиях пандемии коронавируса с заражёнными пациентами, абсолютным приоритетом. Он поручил до 19 мая устранить замечания президента Владимира Путина по дополнительным выплатам врачам.