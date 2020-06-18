Путин рассказал о звонках внуков в Кремль

https://static.news.ru/photo/85af63c0-b15e-11ea-9a7f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин рассказал, что его внуки звонят ему на работу в Кремль. Об этом он заявил в интервью программе «Москва.Кремль.Путин».

Дозвониться могут, они дозваниваются, — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

О личной жизни Путина известно немного. Российский лидер редко рассказывает о своих детях и внуках. В 2017 году во время «прямой линии» он упомянул о том, что у него недавно родился второй внук. Старший, по словам российского лидера, уже ходит в детский сад. Более подробно говорить на эту тему Путин отказался. Он подчёркивал, что не хочет, чтобы его внуки «росли принцами крови».

Позже в интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну глава государства отмечал, что жалеет о нехватке времени на общение с внуками.

Ранее Мария Воронцова, которую The New Times и Reuters назвали дочерью президента России Владимира Путина, вошла в совет по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий. В указе российского лидера она названа членом президиума Российской ассоциации содействия науке.

На сайте этой организации Воронцова действительно указана как член президиума, а также, без уточнения должности, обозначена её связь с ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава России, писал NEWS.ru.